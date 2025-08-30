Haberler Yaşam Haberleri Husumetlilerine pusu kurdular 1 kişiyi yanlışlıkla vurdular
Giriş Tarihi: 30.8.2025 12:34 Son Güncelleme: 30.8.2025 12:38

Husumetlilerine pusu kurdular 1 kişiyi yanlışlıkla vurdular

Bursa’da Kemalettin A ve Şeref A isimli iki saldırgan, pazaryerinden eve dönen Y.K isimli husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Y.K ile birlikte olayla alakası olmayan H.A isimli vatandaş yaralandı. Saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesinde Pazar alışverişinden eve dönen Y.K, sokakta yürüdüğü sırada arkadaşından gelen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Y.K ile birlikte, H.A isimli bir genç isabet eden mermilerle yaralandı. Çevredeki esnafların ihbarı üzerine ola yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"1 KİŞİYİ YANLIŞLIKLA VURDUK"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Yıldırım İlçe Emniyeti Araştırma Büro ekipleri, yaptıkları saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Kemalettin A. ve Şener A. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüphelileri kısa süre içinde olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren ve 16 suç kaydı olan Kemalettin A. Emniyette verdiği ilk ifadede, hedeflerinin Y.K isimli şahıs olduğunu, yaralananlardan birini yanlışlıkla vurduklarını söyledi. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

