Husumetlisi küfredince sokak ortasında öldürdü

Adana'da 48 yaşındaki Şıhmuz Şaşatlı'yı sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren Uğurcan K. (28) polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülen katil zanlısı, tutuklandı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, 25 Eylül'de Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki ara sokakta meydana geldi. Şıhmuz Şaşatlı, yanına gelen Uğurcan K. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Uğurcan K., Şaşatlı'yı karın, göğüs ve bacağından bıçakladı. Saldırganın elinden kurtulan ve koşarak kaçmaya çalışan Şaşatlı, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandığı için Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne yığıldı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Şüpheli Uğurcan Kestelli ise olay yerinden kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şaşatlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, olay yerine yakın bir evde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan polis, Uğurcan K.'yi gözaltına aldı.

"BANA KÜFREDİNCE…"

Emniyete götürülen katil zanlısı, Şaşatlı'nın kendisini uyuşturucu maddeye alıştırdığını öne sürerek, "Bu nedenle aramızda husumet başlamıştı. Olay günü de sokakta görünce tartıştık. Bana küfredince, bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.