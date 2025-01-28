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Giriş Tarihi: 28.1.2025 20:23

Husumetlisini 5. kattaki balkonunda vurdu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunanlardan iki kişiden biri balkonda olan husumetlisine pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

İHA
Husumetlisini 5. kattaki balkonunda vurdu!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'nde meydana gelen olayda İ.A., daha önceden aralarında husumet bulunan B.F. 5. kattaki evinin balkonunda olduğu sırada pompalı tüfekle ateş etti. Saçmalar koluna isabet eden B.F. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri B.F.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, olayın ardından kaçan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Husumetlisini 5. kattaki balkonunda vurdu!
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