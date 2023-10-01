Husumetlisini kafede tabancayla sırtından vurdu

29 Eylül'de Çukurova ilçesinde bir kafede meydana gelen olayda iddiaya göre, arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz Efe, içeri giren İsmet Tulukçu tarafından sırtından tabancayla vuruldu. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Efe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tulukçu ise suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Saldırı anı ise kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin içeriye girdiği, ardından belinden çıkardığı tabanca ile Oğuz Efe'yi sırtından peş peşe vurduğu, kafedekilerin ise panikle etrafa kaçıştığı görüldü. Tutuklanan Tulukçu'nun ifadesinde, "Daha önce bir tartışmamız oldu. O tartışmada bana küfretti be ne de vurdum." dediği öğrenildi.