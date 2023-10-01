Haberler Yaşam Haberleri Husumetlisini kafede tabancayla sırtından vurdu
Giriş Tarihi: 1.10.2023 10:53 Son Güncelleme: 1.10.2023 10:56

Husumetlisini kafede tabancayla sırtından vurdu

Adana'da husumetlisi olan Oğuz Efe’yi kafede tabancayla sırtından vuran İsmet Tulukçu’nun saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tutuklanan Tulukçu’nun ifadesinde, “Bana küfür ettiği için vurdum” dediği öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Husumetlisini kafede tabancayla sırtından vurdu

29 Eylül'de Çukurova ilçesinde bir kafede meydana gelen olayda iddiaya göre, arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz Efe, içeri giren İsmet Tulukçu tarafından sırtından tabancayla vuruldu. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Efe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tulukçu ise suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Saldırı anı ise kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin içeriye girdiği, ardından belinden çıkardığı tabanca ile Oğuz Efe'yi sırtından peş peşe vurduğu, kafedekilerin ise panikle etrafa kaçıştığı görüldü. Tutuklanan Tulukçu'nun ifadesinde, "Daha önce bir tartışmamız oldu. O tartışmada bana küfretti be ne de vurdum." dediği öğrenildi.

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Husumetlisini kafede tabancayla sırtından vurdu
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