Haberler Yaşam Haberleri Husumetlisinin evine ateş açtı: 1 kadın başından yaralandı
Giriş Tarihi: 21.11.2023 00:22

Husumetlisinin evine ateş açtı: 1 kadın başından yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin, husumetlisinin evine pompalı tüfekle ateş açması sonucu başından isabet alan 71 yaşındaki kadın yaralandı.

AA
Husumetlisinin evine ateş açtı: 1 kadın başından yaralandı

Fevzioğlu Mahallesi 3958. Sokak'ta bulunan O.S'ye ait müstakil eve gelen T.B. pompalı tüfekle eve ateş etti.

Saldırı anında evde bulunan O.S'nin annesi F.S. tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.S. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırı sonrası olay yerinden aracıyla kaçan T.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

T.B. ile O.S'nin daha önce kavga ettiği ve aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.

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Husumetlisinin evine ateş açtı: 1 kadın başından yaralandı
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