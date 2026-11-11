Huzurun geldiği Gabar’da petrol fışkırıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda verdiği yeni keşif müjdesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bayraktar paylaşımında, Milli Enerji 2040 hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Enerji 2040 hedeflerimize kararlılıkla yürürken milletimize yeni bir keşif müjdesi daha vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Gabar'da 184 kuyuda günlük 84 bin varil üretime ulaştık, ülkemizin tüketiminin yüzde 8'ini tek başına karşılar hale geldik. Bugüne dek ürettiğimiz 75,4 milyon varil petrolle cari açığın kapanmasına 6 milyar dolarlık dev bir katkı sağladık. Şimdi ise Gabar'da Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz iki yeni sahada tam 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli tespit ettik ve üretime başladık."

2027'DE GÜNLÜK 100 BİN VARİL

"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefine ulaşmak için çalışacaklarını ifade eden Bayraktar, 2027 yılı için üretim hedefini de açıkladı: "Hedefimiz 2027 yılında günlük 100 bin varil üretim barajını aşmaktır. Türkiye'nin enerji geleceği için emek ve alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımıza ve projenin başından beri en güçlü iradeyi koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. 86 milyonun enerjisini kesintisiz sağlamaya, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' idealine ulaşana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör