Hz. Kaab Cami’nde iyilik hasadı

İstanbul'da kimsesizlerin kaldığı Hz. Kaab Camii'nde kış hasadı heyecanı yaşandı. Eyüpsultan Müftülüğü öncülüğünde cami çevresine kurulan rehabilitasyon merkezindeki seraya ekilen kış ürünleri yetişti. Lahana, marul, turp ve soğan gibi ürünler camide kalan vatandaşlar tarafından toplandı. Binlerce kişiye umut olan caminin serasında kendi ektikleri ürünleri toplayan vatandaşların mutlulukları gözlerinden okundu.

Seradan toplanan ürünlerden: sarma, çorba ve salata gibi yemekler yapıldı. Birbirinden lezzetli yemekleri yiyen rehabilitasyon merkezi sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Kimsesiz vatandaşlar, kendilerine yapılan hizmetlerle hayata daha sıkı bağlandıklarını ifade ettiler.



KİMSESİZLERİN EMİN HOCASI VAR

Hz. Kaab Camii İmamı Emin Kır, kış aylarında da yardıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmadı. Sokakta kalan kimsesizlere yaptığı fedakârlıklarla herkesin gönlünde taht kuran Emin hoca görev yaptığı camideki icraatlarına tüm hızıyla devam edeceğini belirtti. SABAH'a konuşan İmam Emin Kır:

"Seradaki lahanlarımız ve sebzelerimizi 2 ay önce ekmiştik. Bugün onları hasat ettik. Dolma yaptık. Beraber afiyetle yedik. Sabah Gazetesi'nde haberimiz çıktıktan sonra bayağı gelişmeler oldu. Mesela iki tane banyomuz vardı. Banyo 7'yr çıktı. Rehabilite yeri yaptık." diye konuştu.



BAĞIMLILIKLA MÜCADELE HIZ KESMİYOR

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Ümran Kılıçer ise Emin hocaya ve rehabilitasyon merkezinde kalan vatandaşlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Kılıçer: "İstanbul İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü olarak 39 ilçemizde görev yapmaktayız. Hz. Kaab camisinde dışarıda kalanlara ilk önce barınma, yiyecek, gıda yardımı yapılıyor. Çalışacaklarsa iş imkanı sağlanıyor.

Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yeşilay'la, Emniyetle beraber çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün de serada ürünler toplandı. O ürünleri de burada kalanlar ekmişti. Yemekler yapıldı. Şimdi yiyecekler. Özellikle toprakla meşgul olmaları onların negatif enerjilerini pozitife çevirmek için büyük bir vesile oluyor. Kendi emeğinin karşılığını görünce insan daha çok mutlu oluyor. Bu mutluluğu da görünce yüzlerinde biz de mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

CAMİ HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Rehabilitasyon merkezinde kalan Mehmet Hayta: "2 ay önce geldim ben buraya. Emin hocayla tanıştım. Burada çalışıyoruz. Emin Hoca'mın sayesinde emekli oldum. Hayatım değişti buraya geldiğimde. Bayağı zorluklar çekmiştim. Lahanamız var, marulumuz var, soğanımız var." dedi.

Ahmet Abdullah ise: "3 sene önce buraya geldim. Dışarıda kalıyordum. Caminin bahçesinde kalırken namaz kılmaya başladım. Kara lahana gibi sebzeler ekmeye başladık. Bu ürünlerden bir de yemek yapıp yiyeceğiz." dedi.