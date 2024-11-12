Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyünde milattan önce 1. yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen çalışmalarda, Hz. Süleyman'ın at üzerinde elinde mızrak ile şeytanı mızrakladığı resmedilen kolye ucu bulundu. Milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kolyenin üzerinde 'Rabb'imiz kötülüğü yendi' yazısının yazdığı belirtildi. Kolye ile ilgili bilgiler veren Çelikbaş, "Anadolu arkeolojisi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha önce benzerine hiç bu coğrafyada rastlanmamıştı. Bu amulet dediğimiz, muska olarak kullanılan bir kolye ucu. Bu objeyi önemli kılan şeylerden bir tanesi de her iki tarafında yer alan yazıtlar ve üzerinde bulunan betimdir. Çünkü 3 kutsal dinde de Hz. Süleyman önemlidir. Yahudilikte ve Kitab-ı Mukaddes'te bir hükümdar olarak belirtilirken, İslam dininde ise hükümdarlığının yanında peygamber olarak da belirtilmektedir. Yani semavi dinler için önemli olan Hz. Süleyman'ın bu kolye üzerinde betimlenmesi bizleri hem şaşırttı hem de Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser niteliğini bize gösterdi" dedi.