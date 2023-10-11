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Giriş Tarihi: 11.10.2023 19:21 Son Güncelleme: 11.10.2023 19:28

İBB 688 milyon Euro borçlanma yetkisi aldı

İBB yönetimi meclise bir kez daha borçlanma talebiyle geldi. İBB yönetimi, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Kaynarca-Pendik-Tuzla metro projeleri için toplam 688 milyon avro dış borçlanma yetkisi aldı.

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İBB 688 milyon Euro borçlanma yetkisi aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Ekim ayı 3. Oturumu Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında gerçekleşen oturumda komisyonlardan gelen maddeler konuşuldu. Meclis toplantısında, devam eden metro inşaatlarının finansman ihtiyacı için talep edilen dış borçlanma yetkisi konusu ele alındı.

TUZLA METROSU İÇİN 158 MİLYON EURO BORÇLANMA TALEP EDİLDİ

Meclis raporlarına göre, daha önce Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu'nun "inşaat ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletmeye alma işleri" kapsamında 225 milyon avro, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan Mahmutbey-Bahçeşehir Metrosu'nun yapımı için 305 milyon avro, Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi'nin inşaat çalışmaları için 158 milyon avro+KDV+sigorta primi tutarında dış borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı'na yetki talep edildi.

Başkanlık makamına Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Kaynarca-Pendik-Tuzla metro projeleri için toplam 688 milyon avro dış borçlanma yetkisi oy birliği ile onaylandı.

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İBB 688 milyon Euro borçlanma yetkisi aldı
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