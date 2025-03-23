İBB delilleri tek tek siliyor: ABD’li şirketle 5 milyon dolarlık ’hibe’ anlaşması haberi siteden kaldırıldı

Sitede kaldırılmadan önce anlaşmaya ilişkin duyuru şu ifadelerle yapılmıştı: "İBB, Başakşehir'deki "Veri Merkezi"nin bir benzerini, kentin Anadolu yakasında da kurmak için harekete geçti. Bu kapsamda, ABD Kalkınma Bankası (USTDA) ile yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı. Kentlerin yeni nesil teknolojiler ile çağa ayak uydurma zorunluluklarının bulunduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un sorunlarına yenilikçi, katılımcı, veri odaklı teknolojiler aracılığıyla çözümler üretmeyi ve var olan mevcut hizmetlerimizi iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi. İBB ve USTDA arasında, 22 Eylül 2019'da da "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi"nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı."