İBB iştiraki Ağaç A.Ş'de büyük skandal! İtirafçıdan bomba iddia: "O odaya dolu giren çantalar boş çıktı!"

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2 celsesinin 33. duruşmasında itirafçı Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunma yaptı. Görev yaptığı döneme ilişkin şirket içi işleyişin perde arkasını tek tek anlatan eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat, ihaleye çıkılmadan önce işi alacak firmaların ve uygulanacak tenzilat (kırım) oranlarının bizzat Genel Müdür Ali Sukas tarafından karara bağlandığını belirtti. Polat, "Genel müdür yapılacak işe yönelik yüzde 8 kırım dedikten sonra reelde yüzde 15'le yapıp yüzde 7'yi de kendi istemektedir. Firma ile anlaşma sağlandıktan sonra oran bize bildirilirdi. Zaten işi alacak firma süreci önceden bildiği için diğer firmalara danışıklı olarak yüksek teklifler verdirilirdi." diye konuştu.

Polat, onaylı tedarikçi havuzunun liyakat ilkesiyle değil menfaat ilişkileriyle şekillendiğini belirtti. Ali Sukas'ın göreve gelmesiyle birlikte, kendisine yakın isimlerin yakınları üzerine şirketler kurdurarak Ağaç A.Ş.'den peş peşe ihaleler topladığını ve sistemin bu çark üzerinden döndürüldüğünü savundu.