İBB iştiraki Ağaç A.Ş'de büyük skandal! İtirafçıdan bomba iddia: "O odaya dolu giren çantalar boş çıktı!"

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2 celsesinin 33. duruşmasında itirafçı Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunma yaptı. Görev yaptığı döneme ilişkin şirket içi işleyişin perde arkasını tek tek anlatan eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat, ihaleye çıkılmadan önce işi alacak firmaların ve uygulanacak tenzilat (kırım) oranlarının bizzat Genel Müdür Ali Sukas tarafından karara bağlandığını belirtti. Polat, "Genel müdür yapılacak işe yönelik yüzde 8 kırım dedikten sonra reelde yüzde 15'le yapıp yüzde 7'yi de kendi istemektedir. Firma ile anlaşma sağlandıktan sonra oran bize bildirilirdi. Zaten işi alacak firma süreci önceden bildiği için diğer firmalara danışıklı olarak yüksek teklifler verdirilirdi." diye konuştu.
Polat, onaylı tedarikçi havuzunun liyakat ilkesiyle değil menfaat ilişkileriyle şekillendiğini belirtti. Ali Sukas'ın göreve gelmesiyle birlikte, kendisine yakın isimlerin yakınları üzerine şirketler kurdurarak Ağaç A.Ş.'den peş peşe ihaleler topladığını ve sistemin bu çark üzerinden döndürüldüğünü savundu.
(Ümit Polat)
"DOLU ÇANTALARLA GİRİP BOŞ ÇIKTILAR: İŞ HACMİNİN YÜZDE 10'U İSTENDİ"
Tedarikçilerin çaresiz kalarak kendi odasında dert yandığını ifade eden Polat, kurum içindeki rüşvet ve para trafiğini anlattı. Sukas, "Benim bildiğim, tedarikçilerin Ali Sukas'tan randevu beklerken odama gelip anlattıklarına ve ellerinde çanta ya da poşetle Ali Sukas'ın odasına girip oradan boş çıkmalarına dayanmaktadır. Birçok tedarikçi, aldıkları işlerin bedelinin yaklaşık yüzde 10'unu Ali Sukas'a vermek zorunda kaldıklarını bana anlattı. 2024 yılı başlarında Ali Sukas önüme bir liste koyarak bu firmalardan para isteneceğini bizzat ifade etti." ifadelerini kullandı.
(Ali Sukas)
"3. SINIF AĞAÇLAR KABUL EDİLDİ, USULSÜZLÜĞE KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN GÖREVDEN ALINDIM"
İddialarını daha da ileri taşıyan Polat, Ali Sukas'ın sadece ihale süreçlerine değil sahadaki mal ve ürün kalitesine de müdahale ettiğini öne sürdü. Sahaya getirilen 3. sınıf ağaçların 2. sınıf fiyatından kabul ettirildiğini, bu yolla belirli firmalara haksız kazanç sağlandığını kaydetti.
Haksız uygulamalara ve kamu zararına imza atmaktan kaçındığı için hedef yapıldığını savunan eski müdür, "Ben sisteme karşı koyduğum, usulsüzlüklere imza atmadığım için mobbinge maruz kaldım, emekliliğe zorlandım ve nihayetinde görevden alındım. Henüz hakkımda bir işlem yokken savcılığa giderek bildiğim her şeyi anlattım; iftiraların hedefi haline getirildim." diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.
DURUŞMA SALONUNDA GERGİN ANLAR: SUKAS VE POLAT YÜZLEŞTİ
Duruşmanın soru-cevap kısmında sanık Ali Sukas ile Ümit Polat arasında tansiyon tavan yaptı. Ali Sukas'ın,"Yalan ve iftira dinliyoruz. 'Yalanı o kadar akıcı söyleyeceksin ki soru işareti oluşmayacak' cümlesi sana tanıdık geldi mi?" şeklindeki sorusuna Polat, "Nasıl bir soru, ne alaka?" diyerek tepki gösterdi.
Sukas'ın gizli toplantı odaları, kargo poşetleri ve arazi ortaklıklarına dair peş peşe yönelttiği sorulara Polat ve avukatı, soruların davayı manipüle etmeye yönelik olduğunu belirterek cevap vermekten kaçındı.