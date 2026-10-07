Ağaç A.Ş.'deki yolsuzluk sarmalında yeni itiraf: Zümrütevler'de 150 bin dolarlık rüşvet teslimatı! "Alacaklarımız birikti yüzde 7 ödeme istediler"

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında hakim karşısına çıkan SAT Peyzaj ve Sistem Yapı firmalarının sahibi iş adamı Süleyman Uzun, 'Etkin Pişmanlık Hükümleri' kapsamında verdiği ifadesinin arkasında olduğunu söyleyerek İBB Ağaç A.Ş.'deki rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma çarkını anlattı. Yaklaşık 30 yıldır peyzaj sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Uzun, yönetim değişikliğinin ardından bir süre iş alamadıklarını, ancak daha sonra firmalarının kapasitesi nedeniyle yeniden kendilerinden teklif istenmeye ve iş verilmeye başlandığını ifade etti.

"ALACAKLARIMIZ BİRİKTİ, YÜZDE 7 ÖDEME İSTEDİLER"

Ağaç A.Ş.'de yaptıkları işler nedeniyle çok ciddi miktarda alacaklarının biriktiğini ve ödemelerin düzenli yapılmadığını aktaran Süleyman Uzun, süreçte Ali Sukas'ın devreye girdiğini beyan etti. Yapılan işlerle ilgili sıkıntı yaşanmaması için kendisinden yüzde 7 civarında ödeme yapmasının istendiğini söyleyen Uzun, ayrıca Ümit Polat tarafından çiçek döküm işlerinden çiçek başına 10 kuruş talep edildiğini belirtti. Şirketinin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve geciken ödemeler nedeniyle bu talepleri kabul etmek zorunda kaldığını vurguladı.

ZÜMRÜTEVLER'DE 150 BİN DOLARLIK RÜŞVET TESLİMATI

2024 yılı içerisinde Ali Sukas'ın kendisinden bu yüzde 7'lik ödemeyi yapmasını istediğini ifade eden Uzun, Sukas'ın yönlendirmesiyle Hüsnü Yüksel Tunar ile Zümrütevler'de buluştuğunu dile getirdi. Uzun, evinin yakınındaki bu buluşmada iki ayrı seferde toplam 150 bin dolar nakit parayı teslim ettiğini kaydetti. Mahkeme başkanının soruları üzerine Hüsnü Yüksel Tunar'ı önceden tanıdığını ancak samimiyetinin bulunmadığını söyleyen Uzun, Tunar'ın telefon numarasını kendisine Ali Sukas'ın verdiğini ve irtibatı bu şekilde kurduğunu doğruladı.

SUKAS'TAN "YUKARIDAN BASKI GELİYOR" SÖYLEMİ

Duruşma savcısının "Ali Sukas'ın size bu parayı 'yukarısı istiyor' veya 'yukarıdan baskı geliyor' şeklinde bir söylemi oldu mu?" sorusuna Süleyman Uzun "Evet efendim" yanıtını verdi. Savcının "Yukarıdan kasıt kim?" sorusuna ise Uzun, bu kişinin kim olduğunun kendisine söylenmediğini belirtti.

İHALE YAPILMADAN İŞLERE BAŞLANDI

Soruşturma kapsamındaki usulsüzlükleri anlatmaya devam eden Süleyman Uzun, ihaleler açılmadan önce işlere başlanmasının istendiğini belirtti. İhale süreçleri resmi olarak tamamlanmadan önce fiilen işe başladıklarını ve ihale işlemlerinin iş devam ederken sonradan tamamlandığını itiraf etti. Uzun, bu kapsamda Ağaç A.Ş.'den henüz evrakları tamamlanmamış 32 milyon TL alacağının kaldığını açıkladı.

"TEKLİFLERİ ÜMİT POLAT DOLDURTTU"

Hakkındaki resmi belgede sahtecilik suçlamasını kabul etmeyen Süleyman Uzun, teklif mektupları ve ihale evraklarını kendisinin doldurmadığını savundu. Şirket çalışanı Tuğrul Doğuışık'ın ihale takiplerini yaptığını belirtirken, Doğuışık'ın savcılık ifadesinde Ümit Polat'ın kendisini arayarak hangi fiyatları yazacağını söylediğini ve evrakları onun talimatıyla doldurduğunu açıkladığını dile getirdi. Kimseye sahte belge düzenleme talimatı vermediğini vurgulayan Uzun, beraatini, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

TEDARİKÇİ TAMER GÜMÜŞ DE BENZER BASKIYI İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yandan, daha önceki celselerde de bir başka tedarikçi iş adamı Tamer Gümüş de 30 milyon TL alacağını alamadığını ve baskılara daha fazla dayanamayarak Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a '30 bin Euro' verdiğini dile getirmişti. Gümüş de iş adamı Süleyman Uzun gibi kendisine, 'Yukarıdan bir baskı geliyor, seçim için para isteniyor, destek vermeniz lazım, aksi takdirde Ağaç A.Ş. ile ticaretin biter' denildiğini anlatmıştı.