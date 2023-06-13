İBB, Küçük Çamlıca Su Köşkü’nü çürümeye terk etti

Vatandaşların kullandığı pek çok hizmet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından tek tek sonlandırılıyor. Daha önce Emirgan Korusu'nda İBB iştiraki Beltur tarafından işletilen Beyaz Köşk'ü kendisine, Pembe Köşk'ü ise eşi Dilek İmamoğlu'na tahsis eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez Üsküdar Küçük Çamlıca'daki Beltur tesisine çürümeye terk etti.AK Parti döneminde yaz-kış İstanbulluların hizmetinde olan Küçük Çamlıca su Köşkü'ne kilit vurulduğu ortaya çıktı. Beltur'ın işlettiği Küçük Çamlıca Su Köşkü'ne giden vatandaşlar, tesiste hiçbir bakımın yapılmadığı ve çevredeki otların biçilmediğinden şikayet etti. Vatandaşlar, "Çay, su almak istiyoruz ama maalesef her zaman kapalı" diyerek İBB yönetimine tepki gösterdi.