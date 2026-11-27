İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde meclis üye aritmetiğini etkileyen önemli geçişler yaşandı. Dört İBB Meclis üyesi daha AK Parti saflarına katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Silivri'de düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programında parti değiştiren meclis üyelerine rozetlerini taktı. CHP'den 3, Yeni Parti'den 1 üyenin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte İBB Meclisi'ndeki AK Parti üye sayısı 135'e ulaştı.

CHP'DEN 3, YENİ PARTİ'DEN 1 İSİM

Silivri'deki programda AK Parti'ye katılan isimler arasında Silivri Belediye ve İBB Meclis üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş de yer aldı. CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen diğer isim Sultangazi İBB Meclis Üyesi Cansel Armutlu oldu. Yeni Parti'den ayrılan Maltepe İBB Meclis Üyesi Ali Can Yiğit de AK Parti saflarına katıldı.

AK Parti'ye katılan isimler şöyle:

Tan Hüseyin Kıroğlu – Silivri (CHP)

Mehmet Keleş – Silivri (CHP)

Cansel Armutlu – Sultangazi (CHP)

Ali Can Yiğit – Maltepe (Yeni Parti)

İBB MECLİSİ'NDE SON TABLO

Dört yeni katılımla birlikte İBB Meclisi'ndeki parti dağılımı da değişti. Son geçişlerin ardından AK Parti 135 üyeyle meclisteki en yüksek üye sayısına sahip parti konumunu güçlendirdi. Yeni Parti'nin üye sayısı 114'e, CHP'nin üye sayısı ise 26'ya geriledi.

İBB Meclisi'ndeki son üye dağılımı şöyle:

AK Parti: 135

Yeni Parti: 114

CHP: 26

DEM Parti: 16

Bağımsız: 9

MHP: 7

BBP: 2

Kayyım: 2

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör