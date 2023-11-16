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Giriş Tarihi: 16.11.2023

İBB, parkları kapatıp unuttu

Üsküdar’daki Paşalimanı ve Kuzguncuk sahil parkları onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldıktan sonra İBB tarafından kaderine terk edildi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İBB, parkları kapatıp unuttu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Paşalimanı Parkı ile Kuzguncuk ve Salacak sahilini, 'onarım' adı altında vatandaşa kapattı. Yıllardır bitirilemeyen onarım çalışmaları nedeniyle vatandaşlar İstanbul'un manzarasının izlendiği en güzel alanlardan mahrum bırakıldı. İstanbullunun sahil şeridinden kopartılması 2020 yılında Paşalimanı Parkı'nın kapatılmasıyla başladı. İBB, İstanbul'un en nezih manzarasının izlendiği parkı 'onarıyoruz' pankartı asarak kapattı. 2021 yılında ise Kuzguncuk sahilinde çalışmalara başlandı.



Ancak herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. 4 yıldır kapalı olan parkta ve sahilde SABAH'ın yaptığı incelemede ise 2 iş makinasının olduğu ve çalışmaların 2026 yılında tamamlanmasının tahmin edildiği görüldü. İBB yönetiminin "kısa sürede açacağız" dediği Kuzguncuk sahili 3, Paşalimanı Parkı ise 4 yıldır vatandaşın kullanımından uzaklaştırıldı. Eşsiz manzarası, yürüme ve bisiklet yolu ile Üsküdar'ın en işlek noktası Kız Kulesi karşındaki Salacak sahil şeridinde yaklaşık 1.5 yıldır inşaat çalışmaları devam ediyor. Özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalan bölge halkının en çok ziyaret ettiği sahil şeridi İBB tarafından bitirilemeyen çalışmalar nedeniyle işlevini kaybetti.

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İBB, parkları kapatıp unuttu
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