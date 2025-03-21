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Giriş Tarihi: 21.3.2025 21:32 Son Güncelleme: 21.3.2025 22:12

İBB’de hareketlilik: Kaçıyorlar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 90 kişi gözaltına alınırken 16 firarinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan olaylar sonrası İBB’de de hareketlilik yaşandığı öğrenildi. Belediyesi binasında resmi olmayan “başkan danışmanlarının” eşyalarını toplamaya başladığı bilgisine ulaşıldı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
İBB’de hareketlilik: Kaçıyorlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la birlikte 90 kişi gözaltına alındı. Firari 16 kişinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

KAÇIYORLAR

Yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrasında ise İBB'de hareketlilik yaşandığı saptandı. Belediyesi binasında resmi olmayan "başkan danışmanlarının" eşyalarını toplamaya başladığı bilgisine ulaşıldı.

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İBB’de hareketlilik: Kaçıyorlar!
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