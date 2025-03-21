İBB’de hareketlilik: Kaçıyorlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la birlikte 90 kişi gözaltına alındı. Firari 16 kişinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

KAÇIYORLAR

Yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrasında ise İBB'de hareketlilik yaşandığı saptandı. Belediyesi binasında resmi olmayan "başkan danışmanlarının" eşyalarını toplamaya başladığı bilgisine ulaşıldı.