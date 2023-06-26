İBB’den sapkınlığa destek! Feshane’de LGBT propagandası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Peygamber Efendimiz'i Hicret'ten sonra Medine'deki evinde konuk eden Eyüp Sultan'ın kabrine komşu olan Feshane-i Amire binasında büyük bir skandala imza attı.Daha önce yaptığı açıklamada Feshane'deki restorasyonlar tamamlanınca 'bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin' yapılacağını ve buranın tasavvuf müzesi olacağını söyleyen İmamoğlu, halkı yine kandırdı. Restorasyon sonrası 22 Haziran'da "Artİstanbul Feshane" adıyla açılışı yapılan binada LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapıldı.İslami değerlere hakaret edilen müzede ayrıca çıplak heykellere yer verilerek Eyüpsultan'ın maneviyatına saygısızlıkta bulunuldu. Sözde eseri sergide yer alan bir LGBT'linin sözleri Feshane binasının duvarına asıldı. Asılan yazıda şu ifadeler yer aldı: "Sosyal hayatta nefes almaya çalışan, mücadele eden bir queer'im. Bu durum Türkiye'de evsiz, işsiz kalmaya yol açabiliyor. Kısacası mülksüzleştiriliyorum, ülkede yaşayan pek çok lgbtiq+ gibi."Sergide yer alan bir diğer sözde eser sahibinin 'Bugün Kendimi Peygamber Gibi Hissettim' sözleriyle de İslami değerlere açıkça hakaret edildi. Serginin 'İstanbul Bir Masal' isimli bölümünde ise Gezi Parkı kalkışmasına yer verildi. İzinsiz gösterilere müdahalede bulunan polislere yapılan saldırılara ait fotoğraflar dikkat çekti.Çıplak heykeller ve müstehcen çizimlerin de yer aldığı sergide Eyüpsultan'ın maneviyatına büyük saygısızlık yapıldı.Öte yandan, 'Rezil' adlı şarkısında Kuran ayetiyle açıkça alay eden Duman Grubu, açılışta sahne aldı. Duman'ın söz konusu şarkısında İhlas Suresi'ndeki 'Lem yelid velem yûled' ayeti tahrif edilerek, 'lemyelit ve löp yutar' şeklinde seslendirilmişti. İBB'nin bu skandallarına sosyal medyada vatandaşlardan büyük tepki yağdı.