İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB
) Meclisi kasım ayı toplantılarının beşinci oturumunda İETT
'nin 2027 mali yılı bütçesi görüşüldü.
Toplantıda konuşan AK Parti İBB Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, İstanbul'da toplu taşıma bilet fiyatlarına son 7 yılda yüzde 1680 zam yapıldığını söyledi. İBB yönetiminin seçim döneminde ulaşımı ucuzlatma sözü verdiğini hatırlatan Demirhan, gençlere yüzde 40 indirimli ulaşım, 12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım ve Megabüs projesine ilişkin vaatlerin yerine getirilmediğini belirtti.
AK Parti İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız da Beyaz Masa'ya otobüs gecikmeleri ve sefer iptalleriyle ilgili 195 bin 51 başvuru yapıldığını aktardı.
Görüşmelerde İETT'nin 2027 yılı bütçesi 103 milyar lira olarak belirlendi. Cumhur İttifakı
bütçeye muhalefet şerhi düştü. Muhalefet şerhinde ortalama yaşı 11,8 olan araç filosunun yenilenmesinde geç kalındığına dikkat çekti.