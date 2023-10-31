Haberler Yaşam Haberleri İBB’den vatandaşa eziyet
Giriş Tarihi: 31.10.2023

İBB’den vatandaşa eziyet

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İBB’den vatandaşa eziyet
Cumhuriyetimizn 100. Yıl kutlamalarına katılmak için İstanbul sahillerine akın eden vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'ın çalışmayan sistemiyle karşılaştı. Zeytinburnu'nda araçlarını otoparka bırakan vatandaşlar sistem arızası nedeniyle 1 saat boyunca çıkış yapamadı. Sürücülerin tepkisi üzerine bilgisayardan aldıkları çıktılarla işlem yapan görevliler, araçların çıkışına izin verdi. Görevlilerin otopark ücretlerini nakit istemesi üzerine ise tartışma yaşandı. Metro sefer aralıklarını uzatan Metro A.Ş., vagonları da 8'li yerine 4'lü gönderdi. Etkinliklerden dönenler istasyonlarda yoğunluk oluştu. Gelen metro araçlarının yetersiz olması nedeniyle vagonlara giriş yapamayan İstanbullular İBB yönetimine tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

200 yıldır kapalı sahili herkesin kullanımına açtı
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
SON DAKİKA | İsrail savaş uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! Bakan Koca'dan sert tepki
Son dakika: Netanyahu ateşkese karşı çıktı! "İsrail bu savaşı sürdürecek"
SON DAKİKA | Putin'den İsrail'in soykırım politikasına sert tepki: Hiçbir haklı gerekçesi olamaz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
İsrailli 300 ekonomistten "ülke ekonomisi için harekete geçme" çağrısı
‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’
SON DAKİKA! Can Atalay dosyası Yargıtay’a gönderildi
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB’den vatandaşa eziyet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA