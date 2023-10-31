İBB’den vatandaşa eziyet

Cumhuriyetimizn 100. Yıl kutlamalarına katılmak için İstanbul sahillerine akın eden vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'ın çalışmayan sistemiyle karşılaştı. Zeytinburnu'nda araçlarını otoparka bırakan vatandaşlar sistem arızası nedeniyle 1 saat boyunca çıkış yapamadı. Sürücülerin tepkisi üzerine bilgisayardan aldıkları çıktılarla işlem yapan görevliler, araçların çıkışına izin verdi. Görevlilerin otopark ücretlerini nakit istemesi üzerine ise tartışma yaşandı. Metro sefer aralıklarını uzatan Metro A.Ş., vagonları da 8'li yerine 4'lü gönderdi. Etkinliklerden dönenler istasyonlarda yoğunluk oluştu. Gelen metro araçlarının yetersiz olması nedeniyle vagonlara giriş yapamayan İstanbullular İBB yönetimine tepki gösterdi.