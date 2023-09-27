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Giriş Tarihi: 27.9.2023

İBB’nin cenaze nakil aracı alevlere teslim oldu

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İBB’nin cenaze nakil aracı alevlere teslim oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait toplu ulaşım araçlarında ardı arkası kesilmeyen yangınlara bir yenisi daha eklendi. Cenaze götürdüğü Muş'tan İstanbul'a dönmekte olan Erkan A. yönetimindeki 34 BDD 524 plakalı İBB'ye ait otobüs, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 kara yolu Selakırı mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü otobüsten uzaklaşırken kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs hurdaya döndü.

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İBB’nin cenaze nakil aracı alevlere teslim oldu
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