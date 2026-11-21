İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2027 yılı bütçesi Meclis'te görüşülürken Büyük Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Dursun Çağlayan, bütçeyi yatırım ve hizmet hedeflerinin gerçekleşme oranları üzerinden değerlendirdi. İBB'nin 2027 yılı için 565 milyar liralık gider bütçesi, 515 milyar liralık gelir tahmini hazırladığını hatırlatan Çağlayan, aradaki 50 milyar liralık farkın net borçlanmayla karşılanmasının planlandığını söyledi. Bütçenin büyüklüğünden ziyade ayrılan kaynakların hizmete dönüşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Çağlayan, "Bir yatırımın bütçede bulunması, hizmetin verilmiş olduğu anlamına gelmez. Başarı; hizmetin yapılması, vatandaşın ondan yararlanması ve yaşadığı sıkıntının giderilmesidir" dedi.

MİKROBÖLGELEMEDE 2026 HEDEFİ SIFIRDA KALDI

İstanbul'un öncelikli meselesinin deprem olduğunu belirten Çağlayan, İBB'nin kendi performans programındaki rakamları gündeme getirdi. Buna göre 2026 yılında tamamlanması planlanan 100 kilometrekarelik mikrobölgeleme çalışmasının yıl sonu gerçekleşme tahmini sıfır olarak gösterildi. 2027 yılı için belirlenen hedefin ise 50 kilometrekare olduğunu aktaran Çağlayan, İstanbul'un zemin yapısının belirlenmesi ve yapılaşmanın doğru yönlendirilmesi açısından hayati önem taşıyan çalışmanın neden ilerlemediğinin açıklanmasını istedi. Kentsel dönüşüm bütçesine ilişkin rakamları da paylaşan Çağlayan, 2026 yılı için bu alana 8 milyar 850 milyon 189 bin lira ödenek ayrıldığını, yıl sonu harcama tahmininin ise 5 milyar 987 milyon 150 bin lira olduğunu söyledi. Böylece yaklaşık 2 milyar 863 milyon liralık ödeneğin harcanamayacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Çağlayan, aradaki farkın gerekçesini ve bekleyen projelerin hangi takvimle tamamlanacağını sordu.

6 BİN 840 RİSKLİ BİNA TESPİT EDİLDİ

İBB yönetiminin önceki yıl yaptığı açıklamaları da hatırlatan Çağlayan, 130 bin binanın ziyaret edildiğini, 37 binden fazla binada detaylı tarama yapıldığını ve 6 bin 840 riskli bina tespit edildiğini aktardı. Binden fazla binanın yıkıldığını, 50 bin kişinin tahliye edildiğinin açıklandığını belirten Çağlayan, çalışmaların geldiği aşamanın ortaya konulmasını istedi. "Tespit edilen riskin ne kadarını ortadan kaldırdık, kaç vatandaşımızı kalıcı ve güvenli konutuna kavuşturduk? Vatandaşımız için önemli olan sonuç budur" diyen Çağlayan, riskli yapı tespitinin tek başına yeterli olmadığını, dar gelirli mülk sahipleri, kiracılar ve küçük esnaf için taşınma, kira desteği ve dönüşüm maliyetlerini kapsayan çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Deprem hazırlığında merkezi idare, valilik, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin birlikte çalışması çağrısında bulundu.

RAYLI SİSTEMDE 216 ARAÇ HEDEFİNE KARŞILIK 101

Ulaşım yatırımlarında da İBB'nin kendi hedeflerinin gerisinde kaldığını söyleyen Çağlayan, 2026 yılında tamamlanması planlanan 23,4 kilometrelik raylı sistem hattı hedefinin yıl sonu tahmininde 17,4 kilometrede kaldığını belirtti. Raylı sistem araç sayısında ise 216 olan hedefe karşılık yıl sonunda 101 araca ulaşılmasının beklendiğini kaydetti. Yol ve kaldırım bakım çalışmalarındaki gerçekleşme tahminlerini de paylaşan Çağlayan, 2026 için 370 kilometre olarak belirlenen yol bakım hedefinin 245 kilometrede, 90 bin metrekarelik kaldırım bakım hedefinin ise 27 bin metrekarede kalmasının beklendiğini söyledi. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların güvenliğini ilgilendiren bu hizmetlerde eksiklerin giderilmesini istedi.

"İSTANBULLU SONUÇ İSTİYOR"

Belediye şirketlerine ve bağlı kurumlara aktarılan kaynakların hangi amaçla kullanıldığının açık biçimde paylaşılması gerektiğini belirten Çağlayan, gelirlerin hedeflenen seviyede gerçekleşmemesi durumunda alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesini istedi. Can güvenliğini ilgilendiren yatırımların tasarruf gerekçesiyle ertelenmemesi gerektiğini vurgulayan Çağlayan, okul bahçeleri, otoparklar ve vatandaşların yaşadığı bölgelerdeki asfalt çalışmalarının geciktirilmesine de tepki gösterdi. İBB yönetimine trafik, altyapı, kentsel dönüşüm ve yapı stokunun güçlendirilmesine ilişkin sorular yönelten Çağlayan, "İstanbullu sonuç istiyor, vaatleri yeniden dinlemek değil, verilen sözün yerine getirildiğini, vatandaşın hayatının kolaylaştığını görmek istiyor" ifadelerini kullandı. Bütçenin 16 milyon İstanbullunun emaneti olduğunu belirten Çağlayan, "Kendi aile bütçemizi harcarken bir kez düşünüyorsak, milletin bütçesini kullanırken 40 kez düşünmek zorundayız" dedi. Büyük Birlik Partisi olarak doğru hizmetleri destekleyeceklerini, eksiklerin ve yanlışların giderilmesini isteyeceklerini kaydetti.