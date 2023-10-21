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Giriş Tarihi: 21.10.2023

İBB’nin kamera dayatmasına taksicilerden tepki

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İBB’nin kamera dayatmasına taksicilerden tepki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İtaksi sistemlerinde sorun olduğu belirlenen taksicilere SMS ile onarım ve değişim çağrısında bulundu. İBB'nin belirlediği yetkili servislere giden taksiciler 22 bin 800 liralık sistem değişim ücreti karşısında şok yaşadı. Fahiş ücreti ödeyemeyen taksiciler, işlem yaptıramadı. Taksiciler, kamerasız taksilerin muayeneden geçemediğini, muayenesiz araçların da trafiğe çıkamadığını belirterek İBB'ye isyan etti. SABAH'a konuşan taksiciler tepkilerini şöyle dile getirdi:



Serdar K. (47): İBB, bizden bu kameraları yenilememizi istiyor. Kendi yönlendirdikleri şirkette de kamera başına istenen ücret 22 bin 800 lira. Araçlarımızı muayeneye götürdüğümüzde de, aracın modeline göre 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında ücret talep ediliyor. Bizim bu paraları ödememiz mümkün değil. 30 Ekime kadar süremiz var" dedi.


Kamer E. (45): İBB'nin kamera dayatmasından oldukça rahatsızız. Ne kazanıyoruz da bu parayı ödeyeceğiz. Aylık taksi sahibine 25 bin lira ödüyorum. Kamerasız araç muayeneden geçemiyor.

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İBB’nin kamera dayatmasına taksicilerden tepki
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