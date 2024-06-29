İBB’nin küfürlü paylaşımına soruşturma

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün sabah saatlerinde sosyal medya platformu üzerinden Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına 'Başardık' şeklinde paylaşım yaptı. Şimşek'in paylaşımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şimşek'e küfür içerikli cevap atılan hesap hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlattı.