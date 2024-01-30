İBB’nin ulaşımı iyice raydan çıktı: 10 yaralı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin çökerttiği toplu ulaşım sisteminde her gün bir felaketin eşiğinden dönülüyor. Dün de 4 farklı olayda 10 kişi yaralandı. Bağcılar-Kabataş T1 tramvay hattı Güngören durağında ray değişimi sırasında iki tramvay birbiriyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu. İşlerine gitmek üzere sabah yola çıkan vatandaşlar mağdur oldu.Beyoğlu Tersane Caddesi'nde virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarptı. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Sefaköy'de ise seyir halindeki İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kapladı. Yolcular panikle kendini dışarı attı. Otobüsün 2 aydır bakım sırası beklediği iddia edildi. Pendik'te İBB'ye ait kar küreme aracı ticari taksiye çarptı. Taksideki 3 yolcu yaralandı.