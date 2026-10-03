İBB’nin yol çalışması trafiği kilitledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Küçükçekmece D-100 karayolu üzerinde Avcılar
yönünde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları "pes" dedirtiyor. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nin Avcılar yönü, İBB'nin yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçların yan yola yönlendirilmesiyle bölgede uzun kuyruklar oluşurken, trafik
yoğunluğu Yenibosna'ya kadar uzandı. Trafikte bekleyen sürücüler, çalışmanın zamanlamasına büyük tepki gösterdi.
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Mete Efendioğlu - Editör