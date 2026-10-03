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Giriş Tarihi: 3.10.2026

İBB’nin yol çalışması trafiği kilitledi

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İBB’nin yol çalışması trafiği kilitledi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Küçükçekmece D-100 karayolu üzerinde Avcılar yönünde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları "pes" dedirtiyor. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nin Avcılar yönü, İBB'nin yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçların yan yola yönlendirilmesiyle bölgede uzun kuyruklar oluşurken, trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar uzandı. Trafikte bekleyen sürücüler, çalışmanın zamanlamasına büyük tepki gösterdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ #AVCILAR #İBB #TRAFİK
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İBB’nin yol çalışması trafiği kilitledi
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