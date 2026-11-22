İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) tarafından düzenlenen "İlim, Hikmet ve İnsan: Prof. Dr. Medaim Yanık Sempozyumu", pazar günü saat 10.00'da üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi Medya ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşti. Ruh sağlığı alanındaki bilimsel çalışmaları, klinik deneyimi, yöneticiliği ve yetiştirdiği öğrencilerle alana katkı sunan Prof. Dr. Medaim Yanık onuruna düzenlenen sempozyumda, farklı dönemlerde kendisiyle çalışan, eğitim gören ve yakın ilişkiler kuran isimler bir araya geldi. Ağır bir hastalıkla mücadele eden Yanık, programı çevrim içi takip etti. Mesleki ve kişisel yolculuğuna ilişkin tanıklıklar da paylaşıldı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

Sempozyumun açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Doç. Dr. Burcu Uysal yaptı. Açılışın ardından "Prof. Dr. Medaim Yanık Kimdir?" başlıklı video gösterimi gerçekleşti. Konuşmasında Yanık'ı akademisyen, araştırmacı, psikoterapist, yönetici ve hoca kimliklerinin ötesinde bir dost olarak tanımlayan Duran, hastalıkla mücadele eden Yanık'a acil şifa diledi. Yanık'la farklı dönemlerde ve kurumlarda birlikte çalıştıklarını belirten Duran, 2009'da Şehir Üniversitesi'nin kurucu kadrosunda yer aldıklarını, 2015'te birlikte istifa ettiklerini, ardından İbn Haldun Üniversitesi'nin kurucu ve akademik kadrolarında görev yaptıklarını söyledi. Bir akademisyenin eserlerini asıl değerli kılanın niyet, ilke, ahlak ve karakter olduğunu vurgulayan Duran, Yanık'ın inancı ve ilkeleri uğruna bedel ödemekten çekinmeyen, aynı fedakârlığı dostları için de gösteren biri olduğunu ifade etti. Duran, Yanık'ı "evvel refik, badel tarik" sözünün adeta vücut bulmuş hali olarak niteledi.

Yanık'ın en önemli özelliğinin insanı anlamaya verdiği değer olduğunu dile getiren Duran, onun kolay hüküm vermediğini, kişiyi ailesi, toplumu, kültürü ve değerler dünyasıyla birlikte ele aldığını kaydetti. Hastane yöneticiliği, ruh sağlığı politikalarına katkıları ve üniversitedeki eğitim faaliyetlerinin Yanık'ın teoriyi pratikle buluşturduğunu gösterdiğini belirten Duran, insana dokunmayan bilginin, raporun ya da projenin kadük olduğunu söyledi. Bu bakış açısının İletişim Başkanlığı görevinde kendisine ufuk kattığını ifade eden Duran, Yanık'ın hastalık ve ölüm üzerine düşüncelerine de değindi. Modern dünyanın ölümü unutturmaya çalıştığını, ölümün farkında olarak yaşamanın ise insanlık vasfını sürdürmeyi mümkün kıldığını söyleyen Duran, Yanık'ın ağır hastalığı ve tedavi sürecinden hareketle kaleme aldığı son eseri "Ölüm ve Murad"ın bunu bütün yalınlığıyla gösterdiğini belirtti. Yanık'ın zor bir imtihan verirken bile üretmeye devam etmesinin, yüksek ahlak, ilim ve karakterinin delili olduğunu vurgulayan Duran, konuşmasını bir kez daha acil şifa temennisiyle tamamladı.

KALKIŞMA GECESİ HAVALİMANINDA CUMHURBAŞKANINI KARŞILADI

Duran, konuşmasında Yanık'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde sokağa çıkanlar arasında yer aldığını belirtti. Yanık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılayan kitlenin içinde bulunduğunu hatırlatan Duran, "Bu kısmın unutulmaması gerekir" dedi. Yanık'ın gerektiğinde harekete geçmekten tereddüt etmeyen biri olduğunu vurguladı.