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Giriş Tarihi: 28.9.2023 20:57 Son Güncelleme: 28.9.2023 21:12

İç Mimar’ın ölümünde flaş gelişme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iç mimarlık ofisi olan Bartu Can, arkadaşlarıyla birlikte çadırlı kamp için gittiği Ilıksu'da ölü bulundu.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
İç Mimar’ın ölümünde flaş gelişme

Alınan bilgiye göre, hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte motosikletle Zonguldak turu yapan Bartu Can, Ilıksu'da çadır kampı yapmak için durdu. Akşam yemeği ve eğlencesi sonrası istirahate çekilen Bartu Can'ın arkadaşları sabah olunca Bartu Can'ın çadırında olmadığını fark etti.

Kısa bir arama sonrası çadırın 15 metre uzağında Bartu Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 ekipleri Bartu Can'ın cansız bedenini alıp Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Olay ile ilgili daha önce 3 kişi gözaltına alınırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Zonguldak'ın Ereğli İlçesindeki kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can (32) soruşturmasında

3 kişiyi gözaltına alınırken, S.A.,O.A. ve A.Y.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Öte yandan, gözaltına alınan şahıslardan ikisinin taksici olduğu öğrenildi.

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İç Mimar’ın ölümünde flaş gelişme
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