İçerik üretmek isterken Boğaz’ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı

Bazı kullanıcılar dev balonları bırakmamak için gösterdiği çabaya dikkat çekerken, bazıları da "Süpürülüp gitmek deyimini biraz fazla ciddiye almış" yorumunda bulundu. Sosyal medya için estetik bir çekimle başlayan gün, bir anda beklenmedik bir maceraya dönüştü.