İçerik üretmek isterken Boğaz’ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı

Ancak Boğaz'ın sert rüzgârı devreye girince işler değişti. Bir anda balonları kontrol etmekte zorlanan kadın, rüzgârın etkisiyle dengesini kaybetti.
İçerik üreticisinin zor anları! Çekim yapmak isterken elindeki çok sayıda dekoratif balonun etkisiyle böyle sürüklendi | Video
FACİA FOTOĞRAFÇI SAYESİNDE ENGELLENDİ
Elindeki kamerayı bir kenara bırakan fotoğrafçı, kadının tehlikeli bir noktaya sürüklenmek üzere olduğunu fark edince hızla yanına koştu.
Onu yakalayarak durduran fotoğrafçı sayesinde olası bir kaza son anda önlendi. Neyse ki içerik üreticisi bu talihsiz olaydan yara almadan kurtuldu. Bir süre sonra sakinleşen kadın, çekimine kaldığı yerden devam etti.
SOSYAL MEDYANIN AKLINA AYNI FİLM GELDİ!
Görüntüleri izleyenlerin aklına Pixar'ın sevilen animasyonu Yukarı Bak (Up) geldi. Filmde evini balonlarla havalandıran Carl Fredricksen karakterine benzetilen kadın, sosyal medyada eğlenceli yorumların odağı oldu.
Bazı kullanıcılar dev balonları bırakmamak için gösterdiği çabaya dikkat çekerken, bazıları da "Süpürülüp gitmek deyimini biraz fazla ciddiye almış" yorumunda bulundu. Sosyal medya için estetik bir çekimle başlayan gün, bir anda beklenmedik bir maceraya dönüştü.