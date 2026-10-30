Haberler Yaşam Haberleri İçerik üretmek isterken Boğaz'ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı
Giriş Tarihi: 30.10.2026 12:39 Son Güncelleme: 30.10.2026 12:49

İçerik üretmek isterken Boğaz'ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı

Sosyal medya için hazırlanan fotoğraf ve videolar bazen hiç beklenmedik anlara sahne olabiliyor. Bunun son örneği ise İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen bir çekimde yaşandı. Elinde kocaman balonlarla poz veren bir içerik üreticisi, bir anda şiddetlenen rüzgârın etkisiyle kendini hiç beklemediği bir durumun içinde buldu.

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MERVE AYKAŞ MERVE AYKAŞ Yaşam
İçerik üretmek isterken Boğaz’ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı
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Çekim için tercih edilen dev, bej renkli helyum balonlar ilk bakışta oldukça zarif bir detay gibi görünüyordu.

İçerik üretmek isterken Boğaz’ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı

Ancak Boğaz'ın sert rüzgârı devreye girince işler değişti. Bir anda balonları kontrol etmekte zorlanan kadın, rüzgârın etkisiyle dengesini kaybetti.

İçerik üreticisinin zor anları! Çekim yapmak isterken elindeki çok sayıda dekoratif balonun etkisiyle böyle sürüklendi | Video

İçerik üretmek isterken Boğaz’ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı

Balonların çekim gücüyle taş zeminde sürüklenmeye başlayan içerik üreticisi, yakındaki deniz duvarına doğru ilerledi.

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İçerik üretmek isterken Boğaz’ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı

FACİA FOTOĞRAFÇI SAYESİNDE ENGELLENDİ

Elindeki kamerayı bir kenara bırakan fotoğrafçı, kadının tehlikeli bir noktaya sürüklenmek üzere olduğunu fark edince hızla yanına koştu.

İçerik üretmek isterken Boğaz’ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı

Onu yakalayarak durduran fotoğrafçı sayesinde olası bir kaza son anda önlendi. Neyse ki içerik üreticisi bu talihsiz olaydan yara almadan kurtuldu. Bir süre sonra sakinleşen kadın, çekimine kaldığı yerden devam etti.

İçerik üretmek isterken Boğaz’ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı

SOSYAL MEDYANIN AKLINA AYNI FİLM GELDİ!

Görüntüleri izleyenlerin aklına Pixar'ın sevilen animasyonu Yukarı Bak (Up) geldi. Filmde evini balonlarla havalandıran Carl Fredricksen karakterine benzetilen kadın, sosyal medyada eğlenceli yorumların odağı oldu.

İçerik üretmek isterken Boğaz’ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı

Bazı kullanıcılar dev balonları bırakmamak için gösterdiği çabaya dikkat çekerken, bazıları da "Süpürülüp gitmek deyimini biraz fazla ciddiye almış" yorumunda bulundu. Sosyal medya için estetik bir çekimle başlayan gün, bir anda beklenmedik bir maceraya dönüştü.

İçerik üretmek isterken Boğaz’ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı

Dev balonların başrolde olduğu bu görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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İçerik üretmek isterken Boğaz'ın rüzgarına kapıldı! Dev balonlar bir anda kontrolden çıktı
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