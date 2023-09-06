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Giriş Tarihi: 6.9.2023 16:10 Son Güncelleme: 6.9.2023 16:31

İçinde çocukların oynadığı otomobil 5 metrelik apartmanın boşluğuna düştü

İstanbul Kağıthane'de 2 çocuğun içinde oynadığı park halindeki otomobil 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve binada hasar oluştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İçinde çocukların oynadığı otomobil 5 metrelik apartmanın boşluğuna düştü

Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi Şafak Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuk babalarının park halindeki otomobilin içinde oynamaya başladı. Çocuklar otomobilin el frenini indirince otomobil hareket etti. Apartmanın demir korkuluklarına çarpan otomobil 5 metre yükseklikten, içerisinde iki çocuk ile beraber apartmanın boşluğuna düştü.

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil içerisindeki çocukları apartman sakinleri otomobilin ön camını kırarak çıkarttı. Şans eseri iki çocuk kazayı yara almadan atlatırken, binanın dış cephesi ve otomobilde hasar oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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İçinde çocukların oynadığı otomobil 5 metrelik apartmanın boşluğuna düştü
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