İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden eleman kazanmaya çalışan, kurşunlama ve kundaklama eylemlerine karışan suç yapılanmalarına yönelik 60 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. MİT, Emniyet ve başsavcılıkların ortak çalışmasıyla 280 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

60 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu, düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -Silahlı eylemler, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karıştıkları, halk üzerinde korku ve panik yarattıkları, Yasa dışı silah temini ve ticareti ile yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları, Sosyal medya platformları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştıkları ve baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunarak örgüt propagandası yaptıkları, İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör