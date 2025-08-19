Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da şok uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 19.8.2025 15:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da şok uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da “Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine” yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 7 Milyon 896 Bin adet Uyuşturucu Hap ile 63 Kg Ham Madde (yaklaşık 1 Milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.

