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Giriş Tarihi: 4.8.2025 23:31 Son Güncelleme: 5.8.2025 00:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'da temaslarda bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi. Ahmed-i Hani Havalimanı’nda Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, il protokolü ve partililer tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Yerlikaya, Vali Koç’tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı’da temaslarda bulundu

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'na geçen Bakan Yerlikaya, burada İl Başkanı İlhami Yıldız ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerine Patnos ilçesiyle devam eden Bakan Yerlikaya'ya, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız eşlik etti. Patnos Belediyesi önünde Kaymakam Burak Dertlioğlu ve Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, belediyede yapılan ve planlanan projelere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya'nın bir sonraki durağı Tutak ilçesi oldu. Tutak Belediyesini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Belediye Başkanı Fevzi Sayan'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yerlikaya, ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.Bakan Yerlikaya, Ağrı'daki temaslarının ardından kentten ayrıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'da temaslarda bulundu
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