İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı’da temaslarda bulundu

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'na geçen Bakan Yerlikaya, burada İl Başkanı İlhami Yıldız ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerine Patnos ilçesiyle devam eden Bakan Yerlikaya'ya, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız eşlik etti. Patnos Belediyesi önünde Kaymakam Burak Dertlioğlu ve Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, belediyede yapılan ve planlanan projelere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya'nın bir sonraki durağı Tutak ilçesi oldu. Tutak Belediyesini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Belediye Başkanı Fevzi Sayan'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yerlikaya, ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.Bakan Yerlikaya, Ağrı'daki temaslarının ardından kentten ayrıldı.