İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayramına acı bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramının birinci gününde trafik kazalarında acı bilançoyu açıkladı. Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını, denetimlerin büyük bir hassasiyetle sürdüğünü bildirdi. Yerlikaya, Bayram tatilinin birinci gününde;

852 trafik kazası meydana geldiğini, 407 bin 731 aracın denetlendiğini, 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin ise yaralandığını bildirdi.



Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.