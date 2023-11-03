Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 44 ilde eş zamanlık 'Narkogüç' operasyonu
Giriş Tarihi: 3.11.2023 09:13 Son Güncelleme: 3.11.2023 09:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 44 ilde eş zamanlık 'Narkogüç' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüphelinin yakalandığını, 1,1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz ” şeklinde açıklamasında bulundu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 44 ilde eş zamanlık ’Narkogüç’ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da arasında olduğu İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilde 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla "Narkogüç" operasyon düzenlendi.

1,1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 846 kilogram metamfetamin, 223 kilogram skunk, 11 kilogram kokain, 15 kilogram esrar, 5 kilogram bonzai, yarım kilo eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 tabanca, 4 tüfek ve çok miktarda para ele geçirildi. Ayrıca, İstanbul'da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogram olduğu öğrenildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" şeklinde açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 44 ilde eş zamanlık 'Narkogüç' operasyonu
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