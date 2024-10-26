İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnsansız otonom deniz aracı OKHAN-İDA önemli görevlerde bulunabilecek

Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) sektörde yer alan firmalar arasında bir güç birliği sağlamayı hedeflediklerini belirten DASSAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hakan Kayacı, "İstanbul Fuar merkezinde gerçekleştirilen 'SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, standımızı ziyareti sırasında Kayacı Savunma olarak geliştirmiş olduğumuz insansız otonom deniz aracımız OKHAN-İDA'nın ne kadarlık bir menzil çapı içerisinde görev yapabildiği, genel kullanımı ve görev misyonları hakkında bilgi aldı.

Kayacı, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, OKHAN-İDA'nın Türkiye'nin tüm sahilleri boyunca kontrol, keşif ve gözetleme faaliyetleri gerçekleştirerek görev yapması gerekliliği ve bu sayede deniz sınır güvenliğimizin arttırmasının sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, OKHAN-İDA'nın seyir yapan gemilerimizden de kontrol edilerek, hem söz konusu önemli, kritik gemilerimizin çevresinde güvenlik sağlayabileceğini, hem de daha uzun menzillerde geniş kapsamlı görevler yapabileceğini aktardı" diye konuştu.

Hakan Kayacı, "Teknoloji, Savunma Sanayisi Yerli ve Milli Savunma ürünlerinin SAHA EXPO'da tanıtımı son gününde de sürüyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayisi ürünlerinin SAHA EXPO'da yerini alarak ürün ve çözümlerini katılımcılarla buluşturdu. En son teknolojiler, yerli ve milli üretimlerin hepsi bir arada. İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı katıldığı fuarda, Yerli ve Milli Teknolojiyle her alanda gücümüze güç kattığımızı gösterdik" dedi.