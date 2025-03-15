İçişleri Bakanı Yerlikaya: Öyle yöntemler geliştirdik ki bayramdan sonra görün

Suç örgütlerinin çocukları kullandığını ve vatandaşlara racon kestiklerini anlatan Bakan Yerlikaya, mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "14, 15, 17 yaşındaki çocukları 3 liraya, 5 liraya kandırıp, 'Motosikletin üstüne bin benim hemşerilerime racon kes' diyorlar. Var mı öyle bir yağma. Eğer yaparsa biz onun alnını karışlarız. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz, biz hukuk devletiyiz. Bu ülkede kanun var, nizam var. 2-3 gün Tiktok'tan hava atabilir ama unutmayın ki doğru olan ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük olduğu için benim arkadaşlarım onları alır ve götürüp adalete teslim eder."

Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçileceğine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle de mücadelemiz sürüyor. 4 Haziran 2023'ten bu yana uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişi tutukladık. Daha durun, öyle teknikler, öyle yöntemler yetiştirdik ki onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün neler oluyor. Şuana kadar uyuşturucu da günde 117 ortalama tutuklama var. Bakın, bayramdan sonra neler oluyor. Gittiğiniz yol yol değil. Gelin bizim gibi sağlam ve doğru yerde durun" diye konuştu. Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okundu.