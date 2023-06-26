İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörle mücadele devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya il ziyaretleri kapsamında Van'a gitti. Valilikte gerçekleştirilen açıklamalarda sınır güvenliği, ve terörle mücadeleye dair önemli noktalara değinen Bakan Yerlikaya "Hudut güvenliğiyle ilgili yapılan duvar ve teknolojik hizmetleri yerinde görmek ve oradaki kahraman askerlerimizle bayramlaşmak ve onlardan düşüncelerini almak, istişare etmek istiyoruz. Terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan devam edecek" dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Van'a gelen Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı ziyaret etti. Ardından Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Yerlikaya, il ziyaretleri kapsamında bugün Van'a geldiklerini söyledi. Van'daki hizmetlerle ilgili toplantı yaptıklarını belirten Yerlikaya, kentte 2011'de meydana gelen depremlerle yüreklerinin dağlandığını, büyük acılar yaşadıklarını anımsattı.

O dönem Ağrı Valisi olduğunu ve süratle yola çıkarak Erciş'e geldiğini anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:



"Yaraların sarılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde o dönemdeki Van Valilimiz Münir Valimizle beraber, devletimizin, milletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla arama kurtarma, geçici barınma, kalıcı konutlarla ilgili 10 gün koordinatör vali olarak görev yaptım. Benim nazarımda Erciş'in de Van'ın da çok önemli yeri var. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastanelerde şifa bekleyen kardeşlerimiz için acil şifalar diliyoruz. Van, deprem acısını yaşadığı için 6 Şubat'tan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları sarma noktasında ilçeleriyle, o coğrafyaya gece gündüz demeden yardım etti. Vanlı hemşerilerimize, kurumlara ve hayırseverlere minnettarlığımı ifade etmek istiyorum."

3 BİN 305 RAKIMDA BAYRAMLAŞMA

Van'da esnafla buluşacaklarını, şimdiden bayramlarını kutlayacaklarını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hudut güvenliğiyle ilgili yapılan duvar ve teknolojik hizmetleri yerinde görmek ve oradaki kahraman askerlerimizle bayramlaşmak ve onlardan düşüncelerini almak, istişare etmek istiyoruz. 3 bin 305 rakımlı kahraman jandarmamızın Tendürek Askeri Üs Bölgesinde yiğitlerimizin yanına gideceğiz. Onlarla bayram sevincini şimdiden paylaşmak istiyoruz. Hem de terörle mücadelede geldiğimiz nokta, başarımız ve bundan sonra yapacaklarımızla ilgili Jandarma Genel Komutanımız, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanımız ve diğer bütün paşalarımız, askerlerimiz ve polisimizle değerlendirmemizi yapacağız. Terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan devam edecek. Sayın Milletvekillerimiz, Valimiz, meslek odalarımızla el birliğiyle Van'ın potansiyelini Vanlıların en güzel hissedeceği şekilde yansıtmak istiyoruz."