İçişleri Bakanı Yerlikaya: Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Hakkari, İstanbul, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta olmak üzere 15 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 881 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 101 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

İLLERDE YAPILAN OPERASYONLAR

İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 81 kilo esrar, 3 kg metamfetamin ele geçirilirken 2️ zehir taciri yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 20 kilo eroin ele geçirilirdi 2 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda; 1 kilo esrar, 750 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda uyuşturucu hap ve kenevir bitkisi ele geçirilirken 48 sokak satıcısı yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kilo 500 gram eroin ve 5 bin250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 2 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 41 adet sentetik ecza ele geçirildi 3 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 950 adet sentetik ecza ve Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.1️ zehir taciri yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 139 adet sentetik ecza geçirildi. 2️ şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kilo 700 gram metamfetamin, 901 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2️ zehir taciri yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca kırsalda yapılan operasyonda; 76 kilo metamfetamin, 21 kilo eroin, 62 kilo skunk, 3 kilo morfin ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 587 kilo esrar ele geçirildi. 2️ zehir taciri yakalandı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 12 kilo skunk ele geçirilirken 2️ zehir taciri yakalandı.

"ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.