İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel koşulları taşıması gerekiyor. Ayrıca erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması, askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olması şartı aranıyor.

Kadroya göre mezuniyet, mesleki deneyim ve sertifika koşulları değişiklik gösteriyor. Avukat adaylarının ruhsatnameye, programcı adaylarının ise ilan edilen yabancı dil yeterliliğine sahip olması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik kimlik kartı isteniyor.