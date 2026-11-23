İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir alım ilanı yayımladı. Toplam 1.170 kişilik kontenjanın ayrıldığı süreçte adaylar, öğrenim düzeylerine ve KPSS puanlarına uygun pozisyonlar için tercih yapabilecek. Başvuru süreci 7 Aralık'ta başlayacak ve 11 Aralık 2026'da tamamlanacak. Kadro dağılımı, başvuru koşulları ve sınav aşamalarına ilişkin ayrıntılar da ilanla birlikte açıklandı.
İçişleri Bakanlığı 1.170 personel alımı için başvurular 7 Aralık 2026'da başlayacak, 11 Aralık 2026 saat 16.00'da sona erecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden Bakanlığın başvuru ekranına girerek tamamlayabilecek. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.
Alım kapsamında 119 personel merkez teşkilatına, 1.051 personel ise taşra teşkilatına yerleştirilecek. Kontenjanların büyük bölümü büro personeli ve çağrı karşılama pozisyonlarına ayrıldı.
621 büro personeli
280 çağrı karşılama personeli
138 destek personeli
61 mühendis
17 teknisyen
10 programcı
9 arşiv uzmanı
9 mimar
7 avukat
7 koruma ve güvenlik görevlisi
5 tekniker
5 diğer teknik hizmet personeli
1 psikolog
Başvurularda 2026 KPSS B grubu puanları kullanılacak. Lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları ise KPSSP94 puan türüyle başvuru yapabilecek. Tüm adayların ilgili puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor.
Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel koşulları taşıması gerekiyor. Ayrıca erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması, askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olması şartı aranıyor.
Kadroya göre mezuniyet, mesleki deneyim ve sertifika koşulları değişiklik gösteriyor. Avukat adaylarının ruhsatnameye, programcı adaylarının ise ilan edilen yabancı dil yeterliliğine sahip olması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik kimlik kartı isteniyor.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından her kadro için kontenjanın 4 katı sözlü sınava çağrılacak. Sınavda genel kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile kadroya göre mesleki bilgiler değerlendirilecek. En az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Şoför kadrosuna başvuranlar ayrıca uygulamalı sürüş sınavına katılacak.