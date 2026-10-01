İçişleri Bakanlığı duyurdu: 15 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 523 milyon liralık vurgun yapan 174 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında vatandaşları 523 milyon TL dolandıran 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK incelemesinde hesaplarında 10,5 milyar TL işlem hacmi saptanan şüphelilerden 174'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

15 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 174'ü tutuklandı. 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, Yüksek kazanç vaadiyle, Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, Kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.