İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 71 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Tefecilikten rüşvete, nitelikli dolandırıcılıktan kara para aklamaya kadar birçok suça karıştığı tespit edilen 455 şüpheli yakalanırken, bakanlık mali suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

71 ilde bugün "Mali Suç Örgütlerine " yönelik 455 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 71 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Dolandırıcılık, Rüşvet ve Zimmet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede ve Parada Sahtecilik, Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma, 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarını işledikleri tespit edildi. Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyor; organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör