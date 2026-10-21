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Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:41 Son Güncelleme: 21.10.2026 10:06

9 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 123 şüpheli yakalandı!

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 9 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesinde şüphelilerin banka hesaplarında 34 milyar 760 milyon TL’lik para hareketliliği belirlendi. Operasyonlarda dijital materyallere el konulurken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
9 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 123 şüpheli yakalandı!
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Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Ankara, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Mersin, Nevşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları ve vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.

34,7 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETLİLİĞİ

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 34 milyar 760 milyon TL tutarında para hareketliliği olduğu tespit edildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ve çeşitli dokümanlara el konuldu. Yakalanan 123 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI #T C
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