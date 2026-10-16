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Giriş Tarihi: 16.10.2026 08:21 Son Güncelleme: 16.10.2026 08:28

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eskişehir merkezli 33 ilde bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında 119 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

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DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eskişehir merkezli 33 ilde bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltında
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının destekleriyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da düzenlenen operasyonlarda şüphelerin Türkiye genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.
Operasyonlarda kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #ESKİŞEHİR
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eskişehir merkezli 33 ilde bahis operasyonu: 119 şüpheli gözaltında
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