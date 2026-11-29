İçişleri Bakanlığı, Mersin'de Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince Brezilya kalkışlı Kamerun bayraklı bir gemiye düzenlenen ortak operasyonda 136 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Mersin'de "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretine" yönelik Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda yaklaşık 600 Milyon TL değerinde 136 kg Kokain ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin teknik ve fiziki takibi neticesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda; Brezilya kalkışlı ve Kamerun bayraklı bir geminin özel bölmesindeki boşluk kısmına halatlar ile bağlanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 600 Milyon TL olan 136 kg Kokain ele geçirildi. 4 şüpheli zehir taciri yakalandı. Karada kahraman Jandarmamız, denizde Sahil Güvenliğimiz ile uyuşturucuyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör