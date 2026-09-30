İçişleri Bakanlığı uyardı: O illerimizde sağanak alarmı!

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 30 Eylül 2026 Çarşamba günü; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon (başlıca doğu ve batı ilçeleri) ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.