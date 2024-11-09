İETT otobüsü kontrolden çıkıp beton mikserine çarptı

Meydana gelen kazada beton mikserine çarpan İETT otobüs şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsündeki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
İETT'nin karıştığı kaza Eyüpsultan Hastal Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Mecidiyeköy-Kayaşehir seferini yapan 79KM hat numaralı İETT otobüsü, Hasdal-Kemerburgaz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin arka kısmı otobüsün ön camını patlatarak içeri girdi. Kazada yolculardan yaralanan olmazken, İETT otobüsü çarpmanın etkisi ile yaralanarak hastaneye kaldırıldı. hafif yaralı otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.