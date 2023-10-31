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Giriş Tarihi: 31.10.2023 03:52 Son Güncelleme: 31.10.2023 03:56

İETT otobüsü park halindeki minibüse çarptı: 2 yaralı

Ataşehir, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse çarptı. Kaza sırasında arızalanan motosikleti minibüse taşıyan Yavuz Selim Ergenç ve arkadaşı Cemalettin Akpınar yaralanarak hastaneye kaldırıldı

DHA
İETT otobüsü park halindeki minibüse çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 01.15 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, motosikleti arızalanan Yavuz Selim Ergenç, yakını olan Cemalettin Akpınar'ı arayarak kendisini minibüsü ile almasını istedi. Bunun üzerine minibüsü ile TEM Otoyolu'na gelen Akpınar, Yavuz Selim Ergenç ile arızalanan motosikleti minibüse taşıdı.

Bu sırada TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak emniyet şeridinde bulunan minibüse çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Ergenç ile minibüsün şoförü Cemalettin Akpınar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemede bulunurken, trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde sürdürdü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yolu kumlama ve temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından, trafik akışı tekrar normale döndü.

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İETT otobüsü park halindeki minibüse çarptı: 2 yaralı
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