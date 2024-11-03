İETT otobüsü taksi ve otomobile çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!

TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü Murat Çalışır ağır yaralandı. 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksi şoförü Murat Çalışır, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Ankara istikametinde 3 şeridi trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı...