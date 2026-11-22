Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda seyir halinde olan bir İETT otobüsünde bıçaklı tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otobüsü Kavacık durağında durduruldu. Ekiplerin soğukkanlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli H.Y'nin 2.41 promil alkollü olduğu belirlendi. Şüphelinin kıyafetinin içine gizlediği bıçak da ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y. hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "silahlı tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı. H.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İETT ŞOFÖRÜNE 180 BİN TL CEZA

Öte yandan Esenler'de 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada otobüsten inerek çöp kamyonu şoförüne saldıran İETT şoförü U.D.'ye (47) Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira para cezası kesilirken sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.