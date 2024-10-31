İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Sevinç Tuna, İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç kaza, Bakırköy Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında trafik ışıklarında meydana geldi. Murat Ş. idaresindeki İETT otobüsü trafik ışıklarında ilerlediği sırada Sevinç Tuna yolun karşısına geçmek istedi. Otobüs şoförü yolda yürüyen kadını fark etmedi ve kadın aracın altında kaldı. Otobüsü durduran şoför durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaşlı kadının cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç trafiğine kapalı olan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı. Gözaltına alınan Murat Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, yaşlı kadının ailesinin ise şoförden şikâyetçi olduğu öğrenildi.